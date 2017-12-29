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Общество
Грузовик сбил пешехода на «зебре» в Костроме
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    Грузовик сбил пешехода на «зебре» в Костроме

    19:13  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:14  29 Декабря 2017
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    Грузовик сбил пешехода на «зебре» в Костроме

    Вологда, 29 декабря. В Вологде грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе. Инцидент произошел 29 декабря в первой половине дня.

    По информации отдела ГИБДД УМВД России по Вологде, ДТП случилось в районе Заречье на улице Карла Маркса. Мужчина перебегал проезжую часть по пешеходному переходу в районе дома № 5. В этот момент по Карла Маркса со стороны улицы Саммера в сторону улицы Чернышевского двигался грузовой автомобиль МАЗ. 

    Как рассказали очевидцы происшествия, водитель большегруза не сразу увидел бежавшего по «зебре» пешехода и не успел остановить машину. В результате наезда 49-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, а также ушиб руки. «Скорая» отвезла пострадавшего в больницу.

    Отметим, перекресток у дома № 5 по улице Карла Маркса не контролируется светофором.

    Автор: Федор Веснин
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