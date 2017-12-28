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Жаждущий выпить вологжанин с ножом и ножницами набросился на семейную пару
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    Жаждущий выпить вологжанин с ножом и ножницами набросился на семейную пару

    12:45  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  28 Декабря 2017
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    Жаждущий выпить вологжанин с ножом и ножницами набросился на семейную пару

    Вологда, 28 декабря. В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, напавшего на семейную пару с ножом и ножницами.

    Как установило следствие, преступление было совершено 18 октября в квартире потерпевших в поселке Советский Тотемского района Вологодской области.

    Обвиняемый пришел к своему знакомому и стал требовать денег на покупку алкоголя. Хозяин отказал гостю и за это получил от него удар ножом в грудь. На этом разъяренный мужчина не остановился, он выхватил ножницы и атаковал жену хозяина дома, который в этот момент истекал кровью. Женщина получила несколько ударов ножницами в шею, но выжила, а вот ее муж скончался.

    44-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, а также причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор по делу в скором времени вынесет суд — мужчине грозит длительное лишение свободы.   

    Автор: Федор Веснин
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    #убийство #нож #вологда #ножницы
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