Жаждущий выпить вологжанин с ножом и ножницами набросился на семейную пару

Вологда, 28 декабря. В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, напавшего на семейную пару с ножом и ножницами.

Как установило следствие, преступление было совершено 18 октября в квартире потерпевших в поселке Советский Тотемского района Вологодской области.

Обвиняемый пришел к своему знакомому и стал требовать денег на покупку алкоголя. Хозяин отказал гостю и за это получил от него удар ножом в грудь. На этом разъяренный мужчина не остановился, он выхватил ножницы и атаковал жену хозяина дома, который в этот момент истекал кровью. Женщина получила несколько ударов ножницами в шею, но выжила, а вот ее муж скончался.

44-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, а также причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор по делу в скором времени вынесет суд — мужчине грозит длительное лишение свободы.