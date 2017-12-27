Женщина и школьница устроили драку в Вологодской области

Вологда, 27 декабря. Школьница из Шекснинского района Вологодской области написала заявление в полицию о том, что в подъезде многоквартирного жилого дома ее избила пьяная женщина.

Женщина в свою очередь также написала заявление о том, что подросток нанесла ей телесные повреждения.

По информации региональных СМИ, конфликт произошел, когда школьница пришла в гости к подруге, проживающей в данном доме. Девушки дома не было, о чем сообщила ее мать. Через некоторое время школьница снова зашла к ним, надеясь, что встретит подругу, но той до сих пор не было. Маме девушки, по всей видимости, надоели подобные визиты, в связи с этим между дамами произошла ссора, а затем и драка.

Женщина уверяет, что школьница била ее ногами. Та заявляет, что мать подруги схватила ее за воротник и прижала к стене, сильно ударив при этом головой.

По данному факту проводится проверка.