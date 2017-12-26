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Двое мужчин ранены в перестрелке у ресторана в Вологде
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    Двое мужчин ранены в перестрелке у ресторана в Вологде

    14:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  26 Декабря 2017
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    вологда2

    Вологда, 26 декабря. Драка в центре Вологды закончилась стрельбой и ранением двух человек. Инцидент произошел 25 декабря неподалеку от ресторана «Беладжио».

    Очевидцы рассказали, что услышали на улице хлопки. Выйдя из ресторана, они увидели на дороге раненного в ногу мужчину. На место происшествия была вызвана скорая и правоохранительные органы. Однако за это время нападавший успел скрыться, сообщили в УМВД по Вологодской области.

    Впоследствии выяснилось, что стрельбу устроил 37-летний мужчина, а пострадавших было двое.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дима Оленин
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    #стрельба #драка #вологда
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