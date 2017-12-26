Двое мужчин ранены в перестрелке у ресторана в Вологде

Вологда, 26 декабря. Драка в центре Вологды закончилась стрельбой и ранением двух человек. Инцидент произошел 25 декабря неподалеку от ресторана «Беладжио».

Очевидцы рассказали, что услышали на улице хлопки. Выйдя из ресторана, они увидели на дороге раненного в ногу мужчину. На место происшествия была вызвана скорая и правоохранительные органы. Однако за это время нападавший успел скрыться, сообщили в УМВД по Вологодской области.

Впоследствии выяснилось, что стрельбу устроил 37-летний мужчина, а пострадавших было двое.

По данному факту возбуждено уголовное дело.