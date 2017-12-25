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Туристка из Вологды погибла на отдыхе в Таиланде
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    Туристка из Вологды погибла на отдыхе в Таиланде

    15:49  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  25 Декабря 2017
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    Туристка из Вологды погибла на отдыхе в Таиланде

    Вологда, 25 декабря. Жительница Вологодской области утонула во время отдыха в Таиланде. За несколько дней до собственной смерти женщина попросила мать не звонить ей, поскольку может не ответить.

    В конце прошлой недели матери погибшей позвонили сотрудники отеля Пхукета, где остановилась вологодская туристка. Они и сообщили о смерти дочери.

    По словам руководства гостиницы, женщина утонула по собственной вине. В понедельник, 25 декабря, она должна была отправиться домой.

    Погибшая женщина жила в поселке Куркино вдвоем с мамой. Она работала медсестрой и увлекалась журналистикой, сообщают региональные СМИ.

    Автор: Дима Оленин
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    #таиланд #вологда #туристка
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