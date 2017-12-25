Туристка из Вологды погибла на отдыхе в Таиланде

Вологда, 25 декабря. Жительница Вологодской области утонула во время отдыха в Таиланде. За несколько дней до собственной смерти женщина попросила мать не звонить ей, поскольку может не ответить.

В конце прошлой недели матери погибшей позвонили сотрудники отеля Пхукета, где остановилась вологодская туристка. Они и сообщили о смерти дочери.

По словам руководства гостиницы, женщина утонула по собственной вине. В понедельник, 25 декабря, она должна была отправиться домой.

Погибшая женщина жила в поселке Куркино вдвоем с мамой. Она работала медсестрой и увлекалась журналистикой, сообщают региональные СМИ.