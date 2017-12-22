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Женщина зарезала родного брата в пьяной ссоре в Вологодской области
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    Женщина зарезала родного брата в пьяной ссоре в Вологодской области

    11:53  22 Декабря 2017
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    Женщина зарезала родного брата в пьяной ссоре в Вологодской области

    Москва, 22 декабря. Под Вологдой женщина, убившая брата, получила семь лет тюрьмы.

    Как сообщает пресс-служба областного ГСУ СК, 36-летняя женщина признана виновной в убийстве. Установлено, что 5 августа 2017 года женщина распивала спиртные напитки в гостях у 44-летнего брата в городе Белозерск. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла кухонным ножом удар брату в грудную клетку слева. Мужчина скончался на месте.

    После задержания женщина призналась, что обиделась на брата за то, что он ударил ее по лицу, когда она вступилась за мать во время их ссоры с мужчиной.

    Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии строго режима.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #убийство #вологда
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