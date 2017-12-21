Житель Вологоды отсидит 2,5 года за попытку сжечь сожительницу

Вологда, 21 декабря. Нетрезвый житель Вологодской области пытался сжечь сожительницу в ходе бытовой ссоры, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 18 сентября в Вытегорском районе Вологодской области.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснул в женщину из канистры с бензином, а затем поджег спичку и бросил. К счастью, огонь удалось потушить с помощью стоявшей рядом бочки с водой.

На следующий день пострадавшая с ожогами рук, шеи и грудной клетки обратилась в больницу.

По решению суда мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.