Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Происшествия
Житель Вологоды отсидит 2,5 года за попытку сжечь сожительницу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Вологоды отсидит 2,5 года за попытку сжечь сожительницу

    17:38  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:38  21 Декабря 2017
    63

    Житель Вологоды отсидит 2,5 года за попытку сжечь сожительницу

    Вологда, 21 декабря. Нетрезвый житель Вологодской области пытался сжечь сожительницу в ходе бытовой ссоры, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

    Инцидент произошел 18 сентября в Вытегорском районе Вологодской области.

    По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснул в женщину из канистры с бензином, а затем поджег спичку и бросил. К счастью, огонь удалось потушить с помощью стоявшей рядом бочки с водой.

    На следующий день пострадавшая с ожогами рук, шеи и грудной клетки обратилась в больницу.

    По решению суда мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вологда #бытовая ссора
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть