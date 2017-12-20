Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому
Происшествия
Пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в Вологде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в Вологде

    17:45  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:46  20 Декабря 2017
    58

    Пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в Вологде

    Вологда, 20 декабря. Жительница Вологды отравилась угарным газом при пожаре в многоквартирном доме. Инцидент произошел 19 декабря.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт регионального управления МЧС. На место происшествия тут же выехали 17 человек из спасательной бригады. Потушить огонь удалось через 20 минут.

    Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #пенсионерка
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть