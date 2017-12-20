Пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в Вологде

Вологда, 20 декабря. Жительница Вологды отравилась угарным газом при пожаре в многоквартирном доме. Инцидент произошел 19 декабря.

Сообщение о возгорании поступило на пульт регионального управления МЧС. На место происшествия тут же выехали 17 человек из спасательной бригады. Потушить огонь удалось через 20 минут.

Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.