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Ученые Дальнего Востока обнаружили новые морские организмы в водах необитаемого острова
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    Ученые Дальнего Востока обнаружили новые морские организмы в водах необитаемого острова

    20:18  23 Ноября 2017
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    Ученые Дальнего Востока обнаружили новые морские организмы в водах необитаемого острова

    Владивосток, 23 ноября. Дальневосточные специалисты обнаружили ранее не исследованные морские организмы в районе Курильского острова.

    Как сообщает «Deita.ru», около 30 неизвестных видов гидробионтов нашли сотрудники Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Соответствующая информация появилась на сайте академии наук. Отмечается, что два из них впервые отмечены акватории России.

    Мягкие кораллы альционарии, беспозвоночные животные сине-зеленого цвета широко представлены среди обнаруженных морских организмов. Кроме этого, ученые нашли около десятка новых видов актиний, около восьми новых видов губок. Также в акватории острова Матуа обнаружена лапчатка земляниковидная. Данное цветковое растение ранее не было отмечено на Курильском острове.

    Автор: Ксения Пудовкина
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