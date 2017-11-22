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Специалисты взяли под контроль гуляющего по окраине поселка в Приморье тигра
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    Специалисты взяли под контроль гуляющего по окраине поселка в Приморье тигра

    17:21  22 Ноября 2017
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    Специалисты взяли под контроль гуляющего по окраине поселка в Приморье тигра

    Владивосток, 22 ноября. Видеокамера зафиксировала тигра, который гулял на окраине поселка Моряк-Рыболов в Приморском крае. Специалисты взяли ситуацию под контроль: группа по разрешению конфликтных ситуаций и представители департамента охотничьего надзора Приморья выяснят, почему зверь подошел так близко к людям, является данный случай единичным и здорово ли животное.

    Данная ситуация, по словам руководителя отдела по редким видам Амурского отдела Всемирного фонда дикой природы России Павла Фоменко, находится под контролем. Специалисты зафиксировали следы тигра и проводят анализ, сообщает «Deita.ru».

    Гуляющий тигр — это молодая особь, для которого появление на окраине поселка явление нормальное. Истощения у него нет, животное для своего возраста хорошо развито и подтянуто.

    «Периодически тигры выходят к людям, и это нормально. Тем более для населенных пунктов Дальнего Востока», — сообщает Петр Фоменко.

    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #тигр
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