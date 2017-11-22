Самолеты времен войны поднимут со дна болота в Приморье

Владивосток, 22 ноября. Советские самолеты-разведчики Р-10, которые разбились 21 ноября 1939 года, поднимут со дна болота в Приморском крае.

Советские самолеты разбились при столкновении над полигоном около села Ляличи Михайловского района Приморского края. Планируют поднять воздушные судна в предстоящие выходные. Представители поискового объединения «АвиаПоиск» предлагают каждому принять участие в данном мероприятии.

Сбор всех участников мероприятия пройдет на железнодорожном переезде у села Перелетный Михайловского района Приморья в субботу, 25 ноября, в 10.30. Советские самолеты планируют поднять и в субботу, и в воскресенье. По словам командира регионального поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослава Ливанского, если будет соответствующая погода, то поднимут штурмовик Ил-10 в воскресенье.