Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Красноярский фанат погиб в драке с новосибирцами
Общество
Самолеты времен войны поднимут со дна болота в Приморье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самолеты времен войны поднимут со дна болота в Приморье

    11:14  22 Ноября 2017
    133

    Самолеты времен войны поднимут со дна болота в Приморье

    Владивосток, 22 ноября. Советские самолеты-разведчики Р-10, которые разбились 21 ноября 1939 года, поднимут со дна болота в Приморском крае.

    Советские самолеты разбились при столкновении над полигоном около села Ляличи Михайловского района Приморского края. Планируют поднять воздушные судна в предстоящие выходные. Представители поискового объединения «АвиаПоиск» предлагают каждому принять участие в данном мероприятии.

    Сбор всех участников мероприятия пройдет на железнодорожном переезде у села Перелетный Михайловского района Приморья в субботу, 25 ноября, в 10.30. Советские самолеты планируют поднять и в субботу, и в воскресенье. По словам командира регионального поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослава Ливанского, если будет соответствующая погода, то поднимут штурмовик Ил-10 в воскресенье.

    «Вероятно, на месте могут находиться останки экипажей», —  сообщает «Deita.ru».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолеты-разведчики #приморский край
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть