Турецкие бизнесмены могут купить гостиницы в Приморье

Владивосток, 22 ноября. Турецкие бизнесмены могут купить строящиеся гостиницы во Владивостоке. Возможности сделки они обсудили с вице-губернатором Приморского края Алексеем Немковым в среду.

Власти Приморья предлагают турецким предпринимателям приобрести два недостроенных гостиничных комплекса класса «пять звезд» - отель делового типа на Корабельной набережной и спа-отель на мысе Бурный.

Как рассказал бизнесменам Немков, гостиницы начинали строить под брендом «Хаятт», однако отель на мысе Бурный может бренд сменить. Вице-губернатор Приморья также отметил, что оба здания практически достроены, сообщает портал deita.ru.

Потенциальные инвесторы посетили оба гостиничных комплекса, окончательное решение они пока не приняли. Турецкие предприниматели останутся в Приморье на неделю. В их планах обсудить с администрацией края сотрудничество в промышленности, транспортных перевозках, строительстве, сельском хозяйстве и экологии.