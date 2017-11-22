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Турецкие бизнесмены могут купить гостиницы в Приморье
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    Турецкие бизнесмены могут купить гостиницы в Приморье

    7:54  22 Ноября 2017
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    Турецкие бизнесмены могут купить гостиницы в Приморье

    Владивосток, 22 ноября. Турецкие бизнесмены могут купить строящиеся гостиницы во Владивостоке. Возможности сделки они обсудили с вице-губернатором Приморского края Алексеем Немковым в среду.

    Власти Приморья предлагают турецким предпринимателям приобрести два недостроенных гостиничных комплекса класса «пять звезд» - отель делового типа на Корабельной набережной и спа-отель на мысе Бурный.

    Как рассказал бизнесменам Немков, гостиницы начинали строить под брендом «Хаятт», однако отель на мысе Бурный может бренд сменить. Вице-губернатор Приморья также отметил, что оба здания практически достроены, сообщает портал deita.ru.

    Потенциальные инвесторы посетили оба гостиничных комплекса, окончательное решение они пока не приняли. Турецкие предприниматели останутся в Приморье на неделю. В их планах обсудить с администрацией края сотрудничество в промышленности, транспортных перевозках, строительстве, сельском хозяйстве и экологии.

    Автор: Алексей Громов
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    #приморье #бизнес #инвестиции #гостиницы
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