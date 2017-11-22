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Общество
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Общество
Суд прикрыл прибыльный бизнес «черных лесорубов» в Приморье
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    Суд прикрыл прибыльный бизнес «черных лесорубов» в Приморье

    5:42  22 Ноября 2017
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    Суд прикрыл прибыльный бизнес «черных лесорубов» в Приморье

    Владивосток, 22 ноября. Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила о вынесении приговора «черным лесорубам», нанесшим многомиллионный ущерб лесам региона.

    Сообщается, что обвиняемые незаконно вырубали деревья на территории Покровского участкового лесничества Яковлевского района Арсеньевского филиала КГКУ «Примлес», в результате чего ими был нанесен ущерб на общую сумму почти 11,5 миллиона рублей. 

    Отмечается, что фигуранты дела были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до четырех лет. Также с них будет взыскана сумма причиненного экологического ущерба в размере порядка 11,5 миллиона рублей, говорится в материале Deita.ru.

    Автор: Ирина Новикова
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    #приморье #черные лесорубы
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