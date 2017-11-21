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Водитель пренебрег правилами дорожного движения и спровоцировал аварию в Приморье
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    Водитель пренебрег правилами дорожного движения и спровоцировал аварию в Приморье

    20:08  21 Ноября 2017
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    Водитель пренебрег правилами дорожного движения и спровоцировал аварию в Приморье

    Владивосток, 21 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участие двух иномарок произошло в районе города Артем Приморского края. Водитель легкового автомобиля пренебрег правилами дорожного движения.

    Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался по дороге и остановился перед пешеходным переходом, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на паблик «dps_vl». Водитель легкового автомобиля Toyota Vitz ехал, предположительно, с превышением скорости и не успел затормозить, врезался в остановившуюся перед переходом иномарку.

    Виновник дорожно-транспортного происшествия — Toyota Vitz — получил значительные повреждения. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

    Напомним, что около 260 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Владивостока. Причиной массовых аварий стал снегопад.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #приморский край
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