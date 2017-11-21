Власти и городские службы Приморья готовятся к очередному снегопаду

Владивосток, 21 ноября. Власти и дорожные службы Приморского края активно готовятся к очередному снегопаду.

Совещание, цель которого разработать план подготовки к очередному снегопаду, провела администрация Приморского края. На рабочем совещании присутствовали сотрудники дорожной и коммунальной служб, ГИБДД, Примгидромета, а также представители городской администрации и первый вице-губернатор Александр Костенко.

На совещании были разобраны следующие вопросы: кто и что должен был делать, и кто и что делал в итоге во время снегопада, который обрушился на регион 17 ноября. Об этом сообщает «Deita.ru». Было отмечено, что информация о прогнозе погоды была доставлена в профильные управления городской администрации. Однако техника начала работать после обеда, но не могла уже свободно перемещаться. Обсудили вопрос, связанный с передвижением машин скорой помощи, как оказалось среднее время ожидания машины – 43 минуты.

Для того, чтобы не повторить ситуацию, которая остановила весь город, необходимо делать прогноз погоды детально и рассылать данную информацию адресно, чтобы точно сработало. Необходимо вывести спецтехнику до того момента, как город накроет снегом.