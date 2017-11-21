Трех белух из Приморья пытались незаконно вывести за границу

Владивосток, 21 ноября. Трех белуг, стоимостью более 13,5 млн рублей, пытались незаконно перевести через таможенную границу в другую страну. Инцидент произошел в Приморье.

Сотрудники Владивостокской таможни выявили факт незаконного перевоза трех белух, сообщает «Deita.ru». Продавец при ввозе животных в Китай занизил их таможенную стоимость, написав в декларации стоимость — три миллиона рублей за три белухи. Однако, как было установлено экспертами, стоимость одного морского животного составляет около 4,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Данная статья предусматривает максимальное наказание — лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом от миллиона рублей.