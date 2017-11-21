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Посетители зоопарка в Приморье грубо издевались над животными
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    Посетители зоопарка в Приморье грубо издевались над животными

    3:01  21 Ноября 2017
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    Посетители зоопарка в Приморье грубо издевались над животными

    Владивосток, 21 ноября. Посетители уссурийского зоопарка «Чудесный» грубо издевались над животными. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

    Как рассказали сотрудники зоопарка, в этот понедельник зоопарк посетила группа  посетителей, которые грубо вели себя с животными. Один из гостей зоопарка зашел в контактный вольер, где ударил поросенка, а затем начал плеваться в других животных. Затем он схватил кролика и побежал с ним через зоопарк к своему знакомому.

    Затем двое нарушителей стали издеваться над верблюдом, грубо хватая его за шерсть и пытаясь подтянуть к себе. Сотруднику зоопарка удалось отогнать дебоширов, однако те позже попытались пролезть через ограждение к хищникам, чтобы плеваться в них. К этому моменту службе безопасности зоопарка удалось прогнать хулиганов, пишет издание «Deita.ru».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #приморье #животные #зоопарк #уссурийск
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