Бизнесменов Владивостока накажут за транспортный коллапс после снегопада

Владивосток, 20 ноября. Руководителям компаний во Владивостоке напомнили об очистке прилегающих территорий от снега.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на представителя в городской администрации, предприятия торговли и организации привлекли к ответственности за неубранный вовремя снег на прилегающих территориях и за отсутствие подсыпки подходов и подъездов к компаниям.

Сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района во время рейда выявили нарушителей, в отношении руководителей составлены административные дела. Юридическим лицам за неубранный снег грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 5 до 10 тысяч рублей, а физические лица заплатят за правонарушение от тысячи до 3 тысяч рублей.