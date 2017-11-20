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Бизнесменов Владивостока накажут за транспортный коллапс после снегопада
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    Бизнесменов Владивостока накажут за транспортный коллапс после снегопада

    20:32  20 Ноября 2017
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    Бизнесменов Владивостока накажут за транспортный коллапс после снегопада

    Владивосток, 20 ноября. Руководителям компаний во Владивостоке напомнили об очистке прилегающих территорий от снега.

    Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на представителя в городской администрации, предприятия торговли и организации привлекли к ответственности за неубранный вовремя снег на прилегающих территориях и за отсутствие подсыпки подходов и подъездов к компаниям.

    Сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района во время рейда выявили нарушителей, в отношении руководителей составлены административные дела. Юридическим лицам за неубранный снег грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 5 до 10 тысяч рублей, а физические лица заплатят за правонарушение от тысячи до 3 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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