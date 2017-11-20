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Инспектора автонадзора по Приморскому краю приговорили к колонии за взятку
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    Инспектора автонадзора по Приморскому краю приговорили к колонии за взятку

    15:04  20 Ноября 2017
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    Инспектора автонадзора по Приморскому краю приговорили к колонии за взятку

    Владивосток, 20 ноября. Бывшего государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Приморскому краю приговорили к четырем годам колонии по делу о взятке.

    По информации «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья, экс-инспектор отдела автотранспортного надзора по области получил от директора автотранспортного предприятия взятку в размере 200 тысяч рублей за оказание содействия в прекращении выявления фактов административных правонарушений.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого в октябре 2016 года. Руководитель предприятия, предлагавший взятку фигуранту дела, действовал под контролем сотрудников регионального управления ФСБ. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд назначил ему выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #взятка #владивосток
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