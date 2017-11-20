Инспектора автонадзора по Приморскому краю приговорили к колонии за взятку

Владивосток, 20 ноября. Бывшего государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Приморскому краю приговорили к четырем годам колонии по делу о взятке.

По информации «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья, экс-инспектор отдела автотранспортного надзора по области получил от директора автотранспортного предприятия взятку в размере 200 тысяч рублей за оказание содействия в прекращении выявления фактов административных правонарушений.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого в октябре 2016 года. Руководитель предприятия, предлагавший взятку фигуранту дела, действовал под контролем сотрудников регионального управления ФСБ. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд назначил ему выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.