На Приморье надвигаются сильный снегопад и штормовой ветер

Владивосток, 20 ноября. На Приморский край надвигается мощный циклон, с которым могут прийти обильные снегопады. Об этом сообщают «Вести Приморье».

По данным издания, в Приморье появились предпосылки для формирования обширного циклона с большими запасами влаги. Если траектория его движения не изменится, в выходные на Приморский край могут обрушиться сильный ветер и снегопады, которые окажутся значительно мощнее тех, что прошли в пятницу. Также специалисты предупреждают о гололедице и появлении на дорогах снежных накатов.

Издание отмечает, что прогноз носит предварительный характер. В будущем он будет скорректирован или изменен.