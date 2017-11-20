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На Приморье надвигаются сильный снегопад и штормовой ветер
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    На Приморье надвигаются сильный снегопад и штормовой ветер

    3:53  20 Ноября 2017
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    На Приморье надвигаются сильный снегопад и штормовой ветер

    Владивосток, 20 ноября. На Приморский край надвигается мощный циклон, с которым могут прийти обильные снегопады. Об этом сообщают «Вести Приморье».

    По данным издания, в Приморье появились предпосылки для формирования обширного циклона с большими запасами влаги. Если траектория его движения не изменится, в выходные на Приморский край могут обрушиться сильный ветер и снегопады, которые окажутся значительно мощнее тех, что прошли в пятницу. Также специалисты предупреждают о гололедице и появлении на дорогах снежных накатов.

    Издание отмечает, что прогноз носит предварительный характер. В будущем он будет скорректирован или изменен.

    Автор: Виталий Малясев
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    #приморье #снегопад #циклон
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