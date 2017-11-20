Ребенок в Приморье вышел погулять через окно и сломал обе лодыжки

Владивосток, 20 ноября. В Находке 4-летний мальчик вышел в окно дома и получил серьезные травмы. Об этом сообщает Deita.ru.

По данным издания, мать оставила ребенка на попечение бабушки и дедушки, а сама проводила время в компании друзей. В какой-то момент пенсионеры отлучились в магазин, оставив внука одного в квартире. Чтобы мальчик не заскучал, ему включи мультфильмы. Но как пояснил позже ребенок, ему все-таки стало скучно. Мальчик решил погулять, но поскольку дверь в квартиру была заперта, ребенок вышел в окно.

В результате падения мальчик получил переломы обеих лодыжек и ушибы. Плачущего под окнами дома ребенка заметил таксист. Мужчина сообщил о находке полицейским.