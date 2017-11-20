Массовая драка во Владивостоке попала на видео

Владивосток, 20 ноября. Массовая драка произошла у входа в одно из кафе Владивостока. Об этом сообщает Deita.ru.

По данным издания, драка произошла в районе площади Спортивная. Конфликт разгорелся среди посетителей одного из китайских кафе. О причинах массового побоища информации нет.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что посетитель ночного клуба горда Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области открыл огонь по охранникам заведения. В результате инцидента погиб 25-летний житель Кемерово. По данным издания, открывшего огонь мужчину незадолго до нападения охранники вывели из заведения.