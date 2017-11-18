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Происшествия
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Происшествия
Мужчина, собиравший кедровые шишки, упал с дерева в Приморье
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    Мужчина, собиравший кедровые шишки, упал с дерева в Приморье

    17:41  18 Ноября 2017
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    Мужчина, собиравший кедровые шишки, упал с дерева в Приморье

    Владивосток, 18 ноября. Мужчина — житель Владивостока — собирал кедровые шишки, упал с дерева.

    Мужчина, собиравший кедровыве шишки, упал с высоты шести метров , сообщает «Deita.ru». Он получил серьезные травмы. Сотрудники скорой оказали ему первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

    Пострадавший сообщил, что он сорвался с дерева, когда собирал кедровые шишки. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

    Отметим, что житель Хабаровского края похитил кедровый чищеный орех, общий вес которого составил почти полтонны. Мужчина проник в постройку, где хранились мешки с орехами, и похитил 14 мешков. Стало известно, что общая сумма причиненного ущерба — 98 тыс. рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #происшествие #владивосток #травма
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