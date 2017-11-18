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Экскаватор стал участником массового ДТП во Владивостоке
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    Экскаватор стал участником массового ДТП во Владивостоке

    14:57  18 Ноября 2017
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    Экскаватор стал участником массового ДТП во Владивостоке

    Владивосток, 18 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло около авторынка Зеленый угол во Владивостоке. Экскаватор стал главным участником аварии.

    На улице был снегопад, и водитель экскаватора не справился с управлением. Он находился на дороге, которая имела спуск. Транспортное средство пролетело по скользкой дороге вниз, сообщает «Deita.ru». Экскаватор задел джип, который уже на тот момент был участником дорожно-транспортного происшествия. Проехав спуск, экскаватор продвинулся на несколько метров, резко развернулся и остановился.

    Напомним, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на Золотом мосту во Владивостоке. Причиной массовых дорожно-транспортных происшествий во Владивостоке является снегопад, обрушившийся на Приморский край.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #владивосток
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