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Политика
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Мощный снегопад спровоцировал более 250 ДТП во Владивосток
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    Мощный снегопад спровоцировал более 250 ДТП во Владивосток

    6:56  18 Ноября 2017
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    Мощный снегопад спровоцировал более 250 ДТП во Владивосток

    Владивосток, 18 ноября. Пресс-служба ГИБДД по Приморскому краю сообщила, что примерно 260 аварий произошло во Владивостоке с вечера пятницы из-за снегопада.

    Согласно информации МЧС РФ по региону, во Владивостоке за несколько часов выпало 6 мм снега, что спровоцировало десятибалльные пробки.

    Отмечается, что все автоаварии носили массовый характер и вызвали существенный материальный ущерб. При этом, в ДТП никто не пострадал.Мощный снегопад спровоцировал более 250 ДТП во Владивосток

    Сотрудники ведомства обратились к водителям с призывом до окончания непогоды не садиться за руль. Если же поездки на автомобиле не избежать, водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными, а также соблюдать скоростной режим.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дтп #снегопад #владивосток
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