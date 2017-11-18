Мощный снегопад спровоцировал более 250 ДТП во Владивосток

Владивосток, 18 ноября. Пресс-служба ГИБДД по Приморскому краю сообщила, что примерно 260 аварий произошло во Владивостоке с вечера пятницы из-за снегопада.

Согласно информации МЧС РФ по региону, во Владивостоке за несколько часов выпало 6 мм снега, что спровоцировало десятибалльные пробки.

Отмечается, что все автоаварии носили массовый характер и вызвали существенный материальный ущерб. При этом, в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ведомства обратились к водителям с призывом до окончания непогоды не садиться за руль. Если же поездки на автомобиле не избежать, водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными, а также соблюдать скоростной режим.