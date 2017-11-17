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Авария на Золотом мосту во Владивостоке произошла из-за снегопада
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    Авария на Золотом мосту во Владивостоке произошла из-за снегопада

    20:39  17 Ноября 2017
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    Авария на Золотом мосту во Владивостоке произошла из-за снегопада

    Владивосток, 17 ноября. Снегопад во Владивостоке стал причиной дорожно-транспортного происшествия. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Золотом мосту.

    Участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля, которые ехали по мосту в сторону города. Об этом сообщает «Deita.ru». Кроме этого произошла авария по направлению движения в сторону района Чуркина, однако информации о дорожно-транспортном происшествии не было. Отмечается, что движение по направлению в сторону района Чуркина затруднено, на участке автодороги образовалась пробка.

    Напомним, что циклон пришел в Приморский край и принес в регион снегопады и метель. Непогода осложнит движение на трассах, тем самым повысится вероятность дорожно-транспортных происшествий и пробок.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #дтп #авария #снегопад #владивосток
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