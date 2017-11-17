Молодоженов обокрали на свадьбе в Приморье

Владивосток, 17 ноября. У молодоженов украли подаренные деньги на свадьбе. Инцидент произошел в кафе в пригороде Владивостока.

Супруги сообщили правоохранительным органом, что во время празднования кто-то из их гостей украл подаренный им конверт, в котором находились деньги. В конверте, по словам молодоженов, находилось 90 тыс. рублей, сообщает «Deita.ru». Они планировали приобрести на эти средства бытовую технику.

Молодые люди предположили, что кто-то из гостей решил присвоить себе деньги, однако супруги не могли назвать, кого именно они подозревают в краже, так как гости — это их родные и близкие.

К окончанию торжества кража обнаружилась. По данному факту проводится проверка, пытаются установить личность подозреваемого.