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Общество
Десятки домов во Владивостоке останутся без электричества
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    Десятки домов во Владивостоке останутся без электричества

    15:57  16 Ноября 2017  /обновлено: 16:08  16 Ноября 2017
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    Десятки домов во Владивостоке останутся без электричества

    Владивосток, 16 ноября. Жители некоторых улиц во Владивостоке в конце недели останутся без электричества в связи с проведением ремонтных работа.

    Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу «Владивостокского предприятия электрических сетей», работники городской службы проведут ремонт и диагностику электросетей. В связи с этим в пятницу, 17 ноября, в жилых домах отключат электричество. В период с 9:00 часов утра до 17:00 часов вечера завтра останутся без света несколько домов по 83 адресам.

    Электричества не будет в домах под номерами 59, 159А, 159Б, 159В, 159Г, 44, 46, 48, 50 на проспекте 100-летия Владивостока, 30, 32, 34, 42, 44 на улице Жигура, 21, 23, 25, 27, 29, 31 на улице Ильичева, 100, 102, 104, 106, 106/1 на проспекте Океанский. Также без света останутся дома под номерами 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7 на улице Подъемная, 93, 95, 98Б, 98В, 98Г на улице Пригородная 1-я, 1, 17, 17А, 21, 23, 5 на улице Розничная, 10, 12, 12А, 14, 18, 16, 20, 9 на Ярославской улице. Кроме этого, неудобства коснутся некоторых домов, расположенных на улице Плещеева, Сабанеева, Салтыкова, Лермонтова,  Луговая, Мусоргского, Самарская, Симбирская, Шахтовая, Ярославская и на проспекте Острякова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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