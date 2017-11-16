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Полиции Владивостока пришлось спасать женщину от разбушевавшегося кота
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    Полиции Владивостока пришлось спасать женщину от разбушевавшегося кота

    15:03  16 Ноября 2017
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    Полиции Владивостока пришлось спасать женщину от разбушевавшегося кота

    Владивосток, 16 ноября. Полиция Владивостока получила необычный вызов: перепуганная пожилая женщина с улицы Окатовой заявила, что на нее неожиданно напал ее домашний кот. Домашний любимец без всякой видимой причины пришел в такую ярость, что женщине пришлось спасаться за дверью ванной.

    К счастью, у хозяйки озверевшего котика оказался при себе сотовый телефон, поэтому она смогла позвонить в полицию. Кот сильно искусал ее и поцарапал вены на руках, рассказала женщина, и она боится выйти из ванной.

    Как отмечает Deita.ru, полиции не пришлось вступать в схватку с котом — когда правоохранители прибыли по указанному им адресу, пушистый агрессор уже успокоился и женщина смогла выбраться из ванной комнаты и запереть кота в одной из комнат. Пока что неизвестно, собирается ли женщина оставить у себя агрессивного питомца.

    Полиции Владивостока пришлось спасать женщину от разбушевавшегося кота

    Автор: Валентин Меликов
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