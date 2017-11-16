На Приморье надвигаются снегопады с метелью

Владивосток, 16 ноября. Циклон, который надвигается на Приморский край, принесет в пятницу в регион снегопады с метелью.

Как сообщает портал Deita.ru, непогода будет сопровождаться сильным ветром, что, безусловно, осложнит обстановку на улицах и дорогах, где будет образовываться гололедица.

При этом синоптики обещают и значительное понижение температуры. По прогнозам, непогода будет бушевать в крае всю пятнице и успокоится только в ночь на субботу, 18 ноября.

