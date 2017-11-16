Водитель автобуса во Владивостоке наказан благодаря видео, выложенному в соцсети

Владивосток, 16 ноября. Размещенный в социальных сетях материал помог наказать водителя автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения во Владивостоке.

Как стало известно из сообщения правоохранителей города, один из пассажиров снял на видео, как водитель автобуса №49 во время движения разговаривал по телефону. По мнению автора видео, он подвергал риску пассажиров общественного транспорта.

Как пишет Deita.ru, телефон не был оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Полиция провела проверку по выложенному в Сети видео. Выяснилось, что 35-летний мужчина действительно нарушил ПДД. Он привлечен к административной ответственности.