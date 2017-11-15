Друг украл 800 тысяч рублей из тайника в диване жителя Приморья

Владивосток, 15 ноября. Жителю Владивостока за проникновение в квартиру друга и кражу 800 тысяч рублей грозит тюремный срок.

По информации «Deita.ru», местный житель обратился в городское отделение полиции и сообщил о краже крупной суммы денег, 32-летний мужчина, проживающий в одном из домов в Советском районе, отметил, что неизвестный человек проник в квартиру с помощью отмычки и похитил 800 тысяч рублей.

Крупную сумму денег потерпевший хранил в тайнике, который был оборудован в диване. Сотрудники охраны правопорядка возбудили уголовное дело, и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего, который полностью признался в совершении кражи. Сотрудники полиции установили, что потерпевший мужчина рассказал товарищу о крупной сумме денег, тот не смог устоять и совершил преступление. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.