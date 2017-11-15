Врачи рассказали о распространении опасной болезни среди жителей Приморья

Владивосток, 15 ноября. Врачи Приморского края в рамках пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, рассказали, как распознать симптомы заболевания и как жить дальше с этим опасным недугом.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу администрации края, приморские сотрудники медицинского учреждения поделились на конференции особенностями жизни людей, страдающих сахарным диабетом. На сегодняшний день около 46 тысяч местных жителей страдают от этого недуга. Главный внештатный детский эндокринолог департамента здравоохранения Любовь Шапкина подчеркнула, что диабет страшен своими последствиями, а именно, поражением сосудов сетчатки глаз, печени, ног, ишемической болезнью сердца, возможными инфарктом и инсультом.

Врачи отметили, что уровень сахара в крови должен быть в пределах 3,3-5,5 ммоль/литр. Если показатели выше нормы, то необходимо незамедлительно обратиться к эндокринологу. На ранних стадиях обнаружить сахарный диабет сложно, но если есть такие симптомы, как постоянная жажда, голод, ухудшение зрения, сонливость или плохое самочувствие, то стоит обратиться за помощью и консультацией в медицинское учреждение. Любовь Шапкина в завершении пресс-конференции заметила, что на данный момент дефицита в современных инсулинах нет, и они доступны каждому приморцу.