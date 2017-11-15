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Афиша концерта певца Трофимова во Владивостоке вызвала смех у горожан
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    Афиша концерта певца Трофимова во Владивостоке вызвала смех у горожан

    11:13  15 Ноября 2017  /обновлено: 11:24  15 Ноября 2017
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    Афиша концерта певца Трофимова во Владивостоке вызвала смех у горожан

    Владивосток, 15 ноября. Рабочие при расположении афиши концерта Сергея Трофимова во Владивостоке не учли визуальные нюансы, тем самым вызвав сомнительные шутки от местных жителей в социальных сетях.

    Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в конце ноября, о чем поспешили сообщить жителям города. Рабочие не очень удачно расположили афишу, вызвав у приморцев смех. Как сообщает «Deita.ru», в социальных сетях края появились сомнительные шутки об ориентации Трофимова.

    Установщики афиши не учли ее расположение и визуальные нюансы, вызвав соответствующую реакцию у жителей и гостей города, которые на просторах Интернета шутили об ориентации певца, однако его гетеросексуальность не подвергается сомнению: у Трофимова есть жена и трое детей.

    Афиша концерта певца Трофимова во Владивостоке вызвала смех у горожан

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #владивосток #концерт #трофимов
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