Афиша концерта певца Трофимова во Владивостоке вызвала смех у горожан

Владивосток, 15 ноября. Рабочие при расположении афиши концерта Сергея Трофимова во Владивостоке не учли визуальные нюансы, тем самым вызвав сомнительные шутки от местных жителей в социальных сетях.

Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в конце ноября, о чем поспешили сообщить жителям города. Рабочие не очень удачно расположили афишу, вызвав у приморцев смех. Как сообщает «Deita.ru», в социальных сетях края появились сомнительные шутки об ориентации Трофимова.

Установщики афиши не учли ее расположение и визуальные нюансы, вызвав соответствующую реакцию у жителей и гостей города, которые на просторах Интернета шутили об ориентации певца, однако его гетеросексуальность не подвергается сомнению: у Трофимова есть жена и трое детей.