Знакомый украл у жителя Владивостока 800 тыс. рублей

Владивосток, 14 ноября. Житель Советского района Владивостока обратился за помощью в полицию, он сообщил, что у него из квартиры украли крупную сумму денег — 800 тыс. рублей.

По словам мужчины, неизвестный, открыв замок с помощью отмычки, проник в его квартиру, когда он был на работе. Потерпевший сообщил, что дома у него был сделан тайник, который находился в диване, и он хранил в нем денежные средства. Однако злоумышленник обыскал квартиру и нашел спрятанные деньги, сообщает «Deita.ru».

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов стали отрабатывать версии и задержали знакомого потерпевшего, которому молодой человек рассказал о крупной сумме денег в квартире. Подозреваемый сознался в краже.