Грузовик вылетел со скользкой трассы и протаранил дерево в Приморье

Владивосток, 14 ноября. Большегруз вылетел с трассы и протаранил дерево в Кавалеровском районе Приморья.

Инцидент произошел на трассе между Осиновкой и Рудной. ISUZU GIGA с полуприцепом HINO направлялся в сторону села Чугуевка из Дальнегорска.

Дорога была скользкой, и 58-летний водитель не справился с управлением: грузовик вылетел с трассы и протаранил дерево.

Самостоятельно пострадавший водитель выбраться из искореженной кабины большегруза не смог. К его спасению были привлечены сотрудники МЧС. Раненный мужчина был отправлен в больницу, передает ИА «Дейта».

Ранее сообщалось, что водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок.