Грузовик вылетел со скользкой трассы и протаранил дерево в Приморье
Владивосток, 14 ноября. Большегруз вылетел с трассы и протаранил дерево в Кавалеровском районе Приморья.
Инцидент произошел на трассе между Осиновкой и Рудной. ISUZU GIGA с полуприцепом HINO направлялся в сторону села Чугуевка из Дальнегорска.
Дорога была скользкой, и 58-летний водитель не справился с управлением: грузовик вылетел с трассы и протаранил дерево.
Самостоятельно пострадавший водитель выбраться из искореженной кабины большегруза не смог. К его спасению были привлечены сотрудники МЧС. Раненный мужчина был отправлен в больницу, передает ИА «Дейта».
Ранее сообщалось, что водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок.
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