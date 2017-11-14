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Грузовик вылетел со скользкой трассы и протаранил дерево в Приморье
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    Грузовик вылетел со скользкой трассы и протаранил дерево в Приморье

    13:30  14 Ноября 2017
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    Грузовик вылетел со скользкой трассы и протаранил дерево в Приморье

    Владивосток, 14 ноября. Большегруз вылетел с трассы и протаранил дерево в Кавалеровском районе Приморья.

    Инцидент произошел на трассе между Осиновкой и Рудной. ISUZU GIGA с полуприцепом HINO направлялся в сторону села Чугуевка из Дальнегорска.

    Дорога была скользкой, и 58-летний водитель не справился с управлением: грузовик вылетел с трассы и протаранил дерево.

    Самостоятельно пострадавший водитель выбраться из искореженной кабины большегруза не смог. К его спасению были привлечены сотрудники МЧС. Раненный мужчина был отправлен в больницу, передает ИА «Дейта».

    Грузовик вылетел со скользкой трассы и протаранил дерево в Приморье

    Ранее сообщалось, что водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дтп #авария #приморье #дерево #грузовик #водитель
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