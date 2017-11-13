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Житель Владивостока оставил без мебели салон красоты
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    Житель Владивостока оставил без мебели салон красоты

    16:47  13 Ноября 2017
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    Житель Владивостока оставил без мебели салон красоты

    Владивосток, 13 ноября. Житель Владивостока, прикинувшийся мебельщиком, забрал у хозяйки салона красоты 34 тысячи рублей, и пропал. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

    Владелица салона нашла изготовителя мебели на заказ по объявлению в соцсетях. Приехавший «мастер» произвел замеры, оформил заказ и скрылся вместе с полученным авансом.

    Связаться с мужчиной после этого хозяйке салона так и не удалось. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признался в преступлении, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, Deita.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #мошенничество #владивосток #мебель
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