Житель Владивостока оставил без мебели салон красоты

Владивосток, 13 ноября. Житель Владивостока, прикинувшийся мебельщиком, забрал у хозяйки салона красоты 34 тысячи рублей, и пропал. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Владелица салона нашла изготовителя мебели на заказ по объявлению в соцсетях. Приехавший «мастер» произвел замеры, оформил заказ и скрылся вместе с полученным авансом.

Связаться с мужчиной после этого хозяйке салона так и не удалось. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признался в преступлении, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, Deita.ru.