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Обломки советского бомбардировщика подняли из болота в Приморье
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    Обломки советского бомбардировщика подняли из болота в Приморье

    13:54  13 Ноября 2017
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    Обломки советского бомбардировщика подняли из болота в Приморье

    Владивосток, 13 ноября. Пикирующий бомбардировщик Пе-2, предположительно потерпевший крушение в 1945 году, подняли из болота в Приморье.

    «Здесь, ориентировочно, в 1945 году, из-за пожара на борту и остановившихся двигателей врезался в заболоченное поле и ушёл на глубину более пяти метров пикирующий бомбардировщик Пе-2 из состава 9-й Воздушной армии…», — сообщили поисковики объединения «Авиапоиск» Приморского регионального отделения ООД «Поисковое движение России».

    На глубине трех метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люксовой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами.

    Кроме того, с глубины шесть метров были подняты три стойки шасси, обгоревшая обшивка, пулеметы УБ и ШКАС. Лопасти винтов и бронезащиты летчика.

    Поисковики не исключают, что в 70-е годы были попытки поднять самолет с глубины, однако поднять его полностью так и не удалось.

    Судьба экипажа до сих пор остается неизвестной, передает телеканал «360».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #самолет #раскопки #приморье
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