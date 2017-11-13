Обломки советского бомбардировщика подняли из болота в Приморье

Владивосток, 13 ноября. Пикирующий бомбардировщик Пе-2, предположительно потерпевший крушение в 1945 году, подняли из болота в Приморье.

«Здесь, ориентировочно, в 1945 году, из-за пожара на борту и остановившихся двигателей врезался в заболоченное поле и ушёл на глубину более пяти метров пикирующий бомбардировщик Пе-2 из состава 9-й Воздушной армии…», — сообщили поисковики объединения «Авиапоиск» Приморского регионального отделения ООД «Поисковое движение России».

На глубине трех метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люксовой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами.

Кроме того, с глубины шесть метров были подняты три стойки шасси, обгоревшая обшивка, пулеметы УБ и ШКАС. Лопасти винтов и бронезащиты летчика.

Поисковики не исключают, что в 70-е годы были попытки поднять самолет с глубины, однако поднять его полностью так и не удалось.

Судьба экипажа до сих пор остается неизвестной, передает телеканал «360».