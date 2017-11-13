Совершенное 10 лет назад убийство раскрыто в Приморье

Владивосток, 13 ноября. Суд признал виновными двух жителей Владивостока, которые убили своего знакомого десять лет назад.

Убийство было совершено в селе Екатериновка в июне 2007 года. Об этом сообщает «Deita.ru». Мужчины отправились на озеро, между ними возникла ссора, в ходе которой один стал душить веревкой своего знакомого. Второй мужчина помогал ему и удерживал потерпевшего. После того как мужчина перестал подавать признаков жизни, злоумышленники завернули тело в рыболовную сеть, загрузили в лодку для того, чтобы скинуть тело в воду. Перед этим мужчина сделал несколько надрезов в область живота убитого, чтобы тело не всплыло. Когда двое мужчин вернулись на берег, было похищено у убитого 700 тыс. рублей.

Мужчину считали без вести пропавшим, однако было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Суд назначил наказание в виде 11 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Наказание определено с учетом закона, который действовал в 2007 году.