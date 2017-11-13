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Экс-сотрудника приморского «Российского союза молодежи» осудили за махинации с гостиницей
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    Экс-сотрудника приморского «Российского союза молодежи» осудили за махинации с гостиницей

    13:01  13 Ноября 2017
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    Экс-сотрудника приморского «Российского союза молодежи» осудили за махинации с гостиницей

    Владивосток, 13 ноября. Экс-сотрудника приморского «Российского союза молодежи» осудили за махинации с гостиницей. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на два года.

    Бывший первый секретарь приморского «Российского союза молодежи», пользуясь юридической неосведомленностью членов краевого комитета, убедил их продать гостиницу, которая принадлежала «Российскому союзу молодежи», путем зачета понесенных компанией «Владинстар» искусственно завышенных трат на проведение капитального ремонта. Об этом сообщает «Deita.ru».

    Бывший первый секретарь заключил договор купли-продажи гостиничного комплекса. Сообщается, что ущерб, нанесенный  общественной организации, составляет более 184 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #владивосток #махинации
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