Неизвестные украли строительное оборудование на 2 млн рублей в Приморье

Владивосток, 13 ноября. Неизвестные украли строительное оборудование на сумму более 2 млн рублей из строительного управления в Первореченском районе Владивостока.

Сотрудники обнаружили пропажу дорогостоящего оборудования утром. В ходе проверки было установлено, что преступники украли катушки с кабелем общей длиной порядка 4 км, плафоны, опоры освещения, декор к ним и фундамент, электрозадвижки и электромотор на общую сумму более 2 млн рублей.

Предположительно с территории строительного управления похищенное вывезли на грузовиках. Личности подозреваемого и местонахождение украденного устанавливаются, сообщает Deita.ru.