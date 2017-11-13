В Приморье раскрыто жуткое убийство на озере, совершенное 10 лет назад

Владивосток, 13 ноября. Следователи раскрыли жуткое убийство, произошедшее на озере в Партизанском районе Приморского края 10 лет назад.

Сообщается, что виновными в убийстве местного жителя были признаны двое мужчин. Они получили 11 и 13 лет колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, в июне 2007 года во время отдыха на озере в Екатериновке двое мужчин повздорили, в результате чего один задушил другого и вспорол ему живот. Сбросить тело в воду ему помог третий отдыхающий.

Кроме того, преступники похитили из куртки погибшего 700 тысяч рублей. Тело убитого было найдено на дне обмелевшего к тому моменту озера в 2016 году.