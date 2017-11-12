Бензовоз вспыхнул на трассе в Приморском крае

Владивосток, 12 ноября. Бензовоз загорелся на автомобильной дороге в Приморском крае, пожарно-спасательный отряд больше двух часов тушил пожар на территории в 50 квадратных метров.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в 22:37 часов вечера на трассе Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе. Бензовоз, объем цистерны которого составляет 20 тонн, загорелся на 98 километре трассы.

Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыл на место происшествия, сотрудники охраны правопорядка оцепили территорию. Около 23 часов вечера огнеборцы локализовали пожар, а в 01:23 часов ночи пламя было полностью потушено. Известно, что пожар охватил территорию площадью 50 квадратных метров. В настоящий момент специалисты разбираются в причинах возникновения пожара. По предварительным данным, возгорание случилось из-за заклинивших тормозных колодок.