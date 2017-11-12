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Филиал «Артека» построят в Приморском крае
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    Филиал «Артека» построят в Приморском крае

    11:18  12 Ноября 2017
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    Филиал «Артека» построят в Приморском крае

    Владивосток, 12 ноября.  Филиал международного детского центра «Артек» планируют построить во Владивостоке по поручению врио губернатора Приморского края.

    Врио губернатора Приморского Андрей Тарасенко в рамках рабочего визита в Хасанский край, прошедшего 11 ноября, поручил выделить участок земли для строительства дальневосточного филиала международного детского центра «Артек». Предполагается, что он будет расположен на побережье Хасанского района, отмечает «Dieta.ru» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Тарасенко отмечает:

    «Я договорился с руководством «Артека» о создании здесь филиала. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь, в своем родном крае, отдыхать у моря».

    Известно, что для строительства филиала лагеря необходимо четыре гектара земли. Глава Хасанского района Сергеей Овчинников подчеркнул, что необходимая территория будет найдена и подготовлена для строительства:

    «Сейчас дам команду, поднимем кадастровую карту, посмотрим, где на сегодняшний день в районе есть подходящие пляжные территории, либо земельные участки для того, чтобы реализовать данный проект».

    В настоящий момент проводится государственная экспертиза и определяется стоимость реализации проекта, после чего будет принято окончательное решение о строительстве.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #владивосток #лагерь #артек
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