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В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Приморском крае
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    В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Приморском крае

    6:33  12 Ноября 2017
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    В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Приморском крае

    Владивосток, 12 ноября. Около 3,5% взятых в октябре в Приморском крае проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

    По данным ведомства, в октябре прошлого года не соответствовали гигиеническим нормативам 4,26% проб. В настоящее время степень эпидемиологической опасности воды в регионе специалисты оценили как среднюю.

    Напомним, в начале октября в Приморском крае из-за масштабных лесных пожаров под угрозой оказались ряд заповедников.

    Автор: Виталий Малясев
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    #вода #эпидемиология
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