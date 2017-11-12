В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Приморском крае

Владивосток, 12 ноября. Около 3,5% взятых в октябре в Приморском крае проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в октябре прошлого года не соответствовали гигиеническим нормативам 4,26% проб. В настоящее время степень эпидемиологической опасности воды в регионе специалисты оценили как среднюю.

Напомним, в начале октября в Приморском крае из-за масштабных лесных пожаров под угрозой оказались ряд заповедников.