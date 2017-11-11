Вылетевшее в кювет авто разорвало на части от удара с деревом в Приморском крае

Владивосток, 11 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Приморском крае: автомобилист вылетел с проезжей части в кювет и врезался в деревья.

Автомобильная авария случилась накануне в селе Красный Кут, сообщает «Deita.ru». По информации от очевидцев, опубликовавших в социальных сетях фотографии и видео с места ДТП, автолюбитель по неустановленным причинам не справился с управлением и вылетел с проезжей трассы в кювет, где врезался в деревья. От удара транспортное средство получило сильные механические повреждения, автомобиль практически разлетелся на части.

Водитель машины выбрался из искореженного транспорта и в состоянии шока отправился домой. Очевидцы отмечают, что мужчина только спустя несколько дней обратился за помощью в медицинское учреждение.