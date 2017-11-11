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Вылетевшее в кювет авто разорвало на части от удара с деревом в Приморском крае
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    Вылетевшее в кювет авто разорвало на части от удара с деревом в Приморском крае

    15:35  11 Ноября 2017  /обновлено: 15:35  11 Ноября 2017
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    Вылетевшее в кювет авто разорвало на части от удара с деревом в Приморском крае

    Владивосток, 11 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Приморском крае: автомобилист вылетел с проезжей части в кювет и врезался в деревья.

    Автомобильная авария случилась накануне в селе Красный Кут, сообщает «Deita.ru». По информации от очевидцев, опубликовавших в социальных сетях фотографии и видео с места ДТП, автолюбитель по неустановленным причинам не справился с управлением и вылетел с проезжей трассы в кювет, где врезался в деревья. От удара транспортное средство получило сильные механические повреждения, автомобиль практически разлетелся на части.

    Водитель машины выбрался из искореженного транспорта и в состоянии шока отправился домой. Очевидцы отмечают, что мужчина только спустя несколько дней обратился за помощью в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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