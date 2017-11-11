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Новости Сирии
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Жительницу Владивостока, нашедшую крупную сумму денег в конверте, обвиняют в краже
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    Жительницу Владивостока, нашедшую крупную сумму денег в конверте, обвиняют в краже

    15:15  11 Ноября 2017
    49

    Жительницу Владивостока, нашедшую крупную сумму денег в конверте, обвиняют в краже

    Владивосток, 11 ноября. Жительница Владивостока нашла конверт, в котором обнаружила крупную сумму денег, и оставила его себе, хозяин конверта обвиняет девушку в краже.

    Как сообщает «Deita.ru», молодая девушка обнаружила конверт с крупной суммой денег недалеко от банка, расположенного на Партизанском проспекте, и решила оставить его себе. В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения и сообщение от хозяина конверта, в котором были бумаги и деньги. Он обвиняет горожанку в краже, то есть в совершении уголовного преступления:

     «…было понятно, что это из офиса в метре от неё. Она сделала шаги в его сторону, но потом все-таки решила оставить деньги себе. Так что это уголовная ответственность и умысел доказать труда не составит».

    Видео и сообщения вызвали дискуссию. Одни пользователи социальных сетей утверждали, что девушка нашла конверт, а не украла, другие  — поддерживали автора гневного сообщения и говорили об уголовной ответственности:

    «Конечно, уголовная. Почитайте закон. По закону, она должна отнести находку в полицию. А там, если кто потерял, его найдут».

    Пользователи социальных сетей в итоге решили, что данный пост похож на постановочный розыгрыш.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #владивосток
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