Незаконно ввезенные в Приморье фрукты и орехи из Китая вернули на родину

Владивосток, 11 ноября. Приморский турист пытался провезти в Россию из Китая подкарантинные фрукты.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на представителей в Россельхознадзоре по Приморью, житель Владивостокского края возвращался из Китая и пытался провезти с собой в ручной клади кокосы и хурму. Мужчина не учел тот факт, что данная продукция является подкарантинной, следовательно, перевозить ее можно только при наличии соответствующих документов. Но у туриста их не оказалось, что стало прямым нарушением российских фитосанитарных требований. Фрукты и 30 килограммов орехов изъяли и возвратили обратно в Китай.

Напомним, сильный ветер повалил дерево на иномарку во Владивостоке, в результате чего автомобиль получил сильные механические повреждения.