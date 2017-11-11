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Политика
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Незаконно ввезенные в Приморье фрукты и орехи из Китая вернули на родину
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    Незаконно ввезенные в Приморье фрукты и орехи из Китая вернули на родину

    13:26  11 Ноября 2017  /обновлено: 13:27  11 Ноября 2017
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    Незаконно ввезенные в Приморье фрукты и орехи из Китая вернули на родину

    Владивосток, 11 ноября. Приморский турист пытался провезти в Россию из Китая подкарантинные фрукты.

    Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на представителей в Россельхознадзоре по Приморью, житель Владивостокского края возвращался из Китая и пытался провезти с собой в ручной клади кокосы и хурму. Мужчина не учел тот факт, что данная продукция является подкарантинной, следовательно, перевозить ее можно только при наличии соответствующих документов. Но у туриста их не оказалось, что стало прямым нарушением российских фитосанитарных требований. Фрукты и 30 килограммов орехов изъяли и возвратили обратно в Китай.

    Напомним, сильный ветер повалил дерево на иномарку во Владивостоке, в результате чего автомобиль получил сильные механические повреждения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #приморье #владивосток #хурма #кокос
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