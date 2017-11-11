Упавшее дерево во Владивостоке раздавило Mercedes

Владивосток, 11 ноября. Сильный ветер повалил дерево на иномарку во Владивостоке, в результате чего автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Как сообщают местные жители, ставшие очевидцами инцидента, в субботу, 11 ноября, наблюдался шквалистый ветер. Около трех часов ночи сильный порыв ветра повалил дерево на легковой автомобиль марки Mercedes, который получил серьезные механические повреждения. Инцидент произошел около жилых домов №45 и №47, расположенных на Бородинской улице, отмечает «Deita.ru».

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало, но непогода точно нанесла серьезный финансовый ущерб горожанину.