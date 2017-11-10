Яд нашли в партии морепродуктов во Владивостоке

Владивосток, 10 ноября. В лососевой икре и трубаче, которые были произведены во Владивостоке, нашли яд. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела лабораторные исследования.

По результатам исследования было выявлено, что уровень бактериальной обсемененности лососевой икры свидетельствует о несоблюдении санитарных норм при производстве продукции, а также ее хранении и транспортировке. Как сообщает «Deita.ru», в икре нашли кишечную палочку, дрожжи и плесень. Пробы трубача показали содержание мышьяка, нормы которого превышены почти в четыре раза.

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного пищевого мониторинга и производственного контроля на предприятиях.